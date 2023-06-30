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Россияне резко заинтересовались Азербайджаном

Россияне резко заинтересовались Азербайджаном

Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, что в 2023 году спрос россиян на поездки в Азербайджан вырос в 3,5 раза или на 249%. Такой вывод был сделан по итогам исследования данных по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне 2023 года.

По данным исследования, Азербайджан оказался лидером по увеличению спроса на поездки. Также россияне на 87% чаще стали покупать билеты в Грузию и на 80% больше ездят в Таиланд. Кроме того, возрос спрос на поездки на Кипр (на 55%) и в Турцию (на 44 %).

Причиной кратного роста спроса на поездки в Азербайджан эксперты назвали снижение цен на авиабилеты в обе стороны на 23% по сравнению с 2022 годом — с 46 тыс. до 35 тыс. рублей. При этом средняя стоимость ночи в азербайджанском отеле осталась неизменной — 10 тыс. рублей, однако минимальная цена составляет 3 тыс. рублей за ночь.

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