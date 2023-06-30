Буданов: ФСБ дали задание убить Пригожина

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ФСБ получила задачу ликвидировать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

«Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет», – заявил Буданов.

При этом он подчеркнул: «Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут скорыми».

«Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?» – сказал Буданов.