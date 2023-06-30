Обнародован прогноз погоды на завтра

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1 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможны осадки, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем – 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, ночью и утром местами туман, местами порывистый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем – 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем – 12-17° тепла.