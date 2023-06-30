В случае необходимости армия за те же 44 дня дойдет до Иревана |
Во время беспорядков во Франции задержали более 400 человек (видео) |
Азербайджан: Достигнут дополнительный прогресс в переговорах |
Блинкен заявил о прогрессе в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении |
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Армяне вновь открыли огонь по нашим позициям |
МИД Азербайджана опровергает бредни Пашиняна |
Сабина Алиева осудила нападение на азербайджанских журналистов во Франции |
Главное Общество

Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра

1 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможны осадки, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем – 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, ночью и утром местами туман, местами порывистый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем – 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем – 12-17° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван
Общество

AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван

2023/06/30, 16:04
Обнародован прогноз погоды на завтра
Общество

Обнародован прогноз погоды на завтра

2023/06/30, 14:09
Сход оползня повредил дорогу Баку-Шемаха-Габала (фото, видео)
Общество

Сход оползня повредил дорогу Баку-Шемаха-Габала (фото, видео)

2023/06/30, 00:42
Знаменитый школьник из Ханалыга едет учиться в Англию
Общество

Знаменитый школьник из Ханалыга едет учиться в Англию

2023/06/29, 15:42
Мушвиг Алескерли требует от Франции справедливого расследования
Общество

Мушвиг Алескерли требует от Франции справедливого расследования

2023/06/29, 15:30
МИД: Ожидаем, что напавшие на журналистов AzTV во Франции лица будут наказаны
Общество

МИД: Ожидаем, что напавшие на журналистов AzTV во Франции лица будут наказаны

2023/06/29, 15:06
Обнародованы цены в отелях в туристическом центре Шахдаг
Общество

Обнародованы цены в отелях в туристическом центре Шахдаг

2023/06/29, 14:57
Солтан Мамедов: Нападение на сотрудников AzTV во Франции - попытка давления на свободу слова
Общество

Солтан Мамедов: Нападение на сотрудников AzTV во Франции – попытка давления на свободу слова

2023/06/29, 14:43
Прояснен вопрос 100-миллионного убытка курорта Шахдаг горнолыжного комплекса "Шахдаг"
Общество

Прояснен вопрос 100-миллионного убытка курорта Шахдаг горнолыжного комплекса «Шахдаг»

2023/06/29, 14:17