Reuters сообщает о пропаже Герасимова и Суровикина

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Высокопоставленные российские генералы Сергей Суровикин и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов выпали из поля зрения общественности после неудавшегося мятежа наемников, направленного на свержение высшего военного начальства. По неподтвержденным данным, по меньшей мере один человек задержан и допрошен.

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Начальник штаба вооруженных сил генерал Валерий Герасимов не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после прерванного в субботу мятежа, когда лидер наемников Евгений Пригожин потребовал выдачи Герасимова, пишет Reuters.

Он также не упоминается в пресс-релизе министерства обороны с 9 июня.

По мнению некоторых западных военных аналитиков, 67-летний Герасимов является командующим войсками России в Украине и обладателем одного из трех российских «ядерных чемоданчиков».