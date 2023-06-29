Марокко отозвало своего посла в Швеции в знак протеста в связи с сожжением Корана

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Правительство Марокко отозвало своего посла в Стокгольме в знак протеста после сожжения Корана, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел североафриканского королевства.

«По высочайшему указанию Короля в Рабат был вызван поверенный в делах Швеции, для консультаций также был вызван посол в Стокгольме», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте марокканского внешнеполитического ведомства.

Добавляется, что «этот новый, безответственный, враждебный акт сожжения Корана игнорирует чувства более миллиарда мусульман в этот священный период, совпадающий с сезоном хаджа и праздника Курбан-Байрам».

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха – один из главных религиозных праздников в исламе