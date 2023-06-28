Наемники «Вагнера» устранились от боев в Украине

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Наемники российской частной военной компании «Вагнер» не воюют на фронте. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона в среду, 28 июня.

«Вагнер действительно не воюет пока», – сказала она.

Замминистра отметила, что на ситуации на фронте мятеж «вагнеровцев» никак не отразился.

«Но нужно сказать, что военные, когда планируют свои наступательные и оборонительные действия, они учитывают фактор, что у РФ началась политическая нестабильность, и что у них уже есть конкуренция между разными кланами и спецслужбами», – добавила Маляр.

Также она призвала «не питать никаких иллюзий по поводу РФ и не думать, что у них есть границы, или что границы ЕС их могут остановить». Замминистра подчеркнула, что нужно учитывать, что россияне «могут двинуться и на Евросоюз, если их здесь не остановить».

«И с учетом того, что у них еще ЧВК выходят из-под контроля, может быть все, что угодно», – отметила Маляр.