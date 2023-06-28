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В Госдепе отметили конструктивный характер вчерашних переговоров глав МИД Азербайджана и Армении

В Госдепе отметили конструктивный характер вчерашних переговоров глав МИД Азербайджана и Армении

Вчерашние переговоры глав МИД Азербайджана и Армении были конструктивными.

С данным заявлением в ходе брифинга выступил первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

«Последние инциденты указали на необходимость добиваться прочного и достойного мира. США привержены оказанию сторонам помощи в достижении этого, и госсекретарь Блинкен принимает непосредственное участие в мирном процессе.

Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Вчерашние встречи с министрами иностранных дел носили конструктивный характер. И мы продолжаем развивать эти обсуждения сегодня и завтра, поскольку мирные переговоры продолжаются», – заявил он.

Он добавил, что в расписании встреч глав МИД Азербайджана и Армении изменений не предвидится.

«В расписании встреч изменений нет. Мы очень рады проводить такие встречи. Госсекретарь имел возможность встретиться с министрами иностранных дел. Это то, чем Госдеп будет продолжать активно заниматься», – отметил В.Патель.

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