Командир РДК: Жителям нестоличных регионов России следует готовиться вывешивать наши флаги (видео)

375 Просмотров

Во время стрима «24-го Канала» командир РДК Денис Никитин поделился своим мнением о мятеже Евгения Пригожина, который закончился провалом. Он также пояснил, как будет развиваться ситуация в России после этих событий.

«Так называемый «марш справедливости» завершился слишком быстро. Единственное, что я успел сделать – попытался мобилизовать наших бойцов, которые находятся на территории России, для того, чтобы они, как я выразился, «откапывали дедовские берданки, доставали их из-под кроватей и из сундуков и готовились к активным действиям». Да, именно готовились, а не начинали. Я, естественно, не мог предположить, что Пригожин свой «марш справедливости» доведет до примерно 200-километровой границы Московской области и развернется обратно. Я все-таки всерьез рассчитывал на то, что он пойдет до конца, что он войдет как минимум в Москву, что предоставит нам широкое поле для деятельности – и диверсионной, и чисто военной», – отметил Никитин.

«Я, кстати, был одним из немногих, кто в открытую выразился не в поддержку Пригожина, как некоторые пытаются переврать мои слова. Я выразился в поддержку самого «марша справедливости» как элемента смуты, как элемента дестабилизации. В этом плане Евгений Викторович элементарно не дал нам времени развернуть боевые порядки и воспользоваться ситуацией. Но я знаю, что на некоторых участках фронта из-за потери управления и определенной деморализации украинские войска смогли продвинуться практически без боя.

С начала «марша справедливости» я в открытую призвал ждать и готовиться, многие наши бойцы получали от меня определенные инструкции в плане поддержки связи, подготовки и мест дислокации. Мы даже начали в определенной степени эту смуту «подогревать», но основной расчет был, конечно же, на колонну «Вагнера», – заявил он.

«В случае продолжения «марша справедливости» и достижения «вагнеровцами» Москвы против них были бы брошены силы Росгвардии и соединения ФСБ. Против них, однозначно, были бы брошены и бойцы ФСО, но это совсем незначительная группировка. Видимо, определенная ставка делалась на бойцов Рамзана Кадырова, но они по какой-то непонятной причине даже до Ростова так и не доехали, хотя им было ехать ближе всех. Но они «очень грозно» собирались и не доехали.

Если бы передовые колонны «Вагнера» доехали до Москвы, до Московской кольцевой автодороги, то я не думаю, что все эти в спешке сооружаемые хилые блокпосты стали бы для них препятствием. Да, «вязкая» история могла бы начаться, если бы дошло до полноценных городских боев в столичной застройке, это была бы уже, как говорится, «другая лига». Но останавливать колонную бронетехники силами полицейских, которые находились на каких-то ключевых въездах в Москву, было бы нереально. Я не думаю, что полицейские, пусть даже и вооруженные, и солдаты-срочники, которые во второй раз в жизни держат в руках автомат, смогли бы как-то противостоять бойцам «Вагнера», которые воюют, даже официально, аж с сирийской кампании. Получается, что с одной стороны – закаленные в боях и вооруженные до зубов, в том числе тяжелой бронетехникой, ветераны, а с другой – скажем так, полицейские, которые вместо пистолета Макарова взяли в руки АКСУ, и солдаты-срочники, которые во второй раз в жизни взяли в руки автомат. Тут соотношение сил очевидно», – считает командир РДК.

Комментируя сведения о придании Росгвардии тяжелой бронетехники, Никитин сказал: «Я не думаю, что это демонстрирует подготовку к отражению нового мятежа. Я читал о создании двух новых военных округов на территории России. Это Столичный и Северный, соответственно, с центрами в Москве и Санкт-Петербурге. У меня складывается впечатление, что контроль над территорией России, в целом, начинает утрачиваться. Ростов-на-Дону, многомилионный город, где находится штаб управления ЮГВ, и многомиллионный Воронеж были захвачены, буквально, за несколько часов. По сути дела, в них въехали колонны и никакого сопротивления оказано не было. Я думаю, что руководство России начинает более трезво смотреть на мир и отдавать себе отчет в своих силах и, возможно, они понимают, что в состоянии удерживать столичный регион, Санкт-Петербург, какие-то прилегающие территории, но не более. И, видимо, для этого личная гвардия президента, так называемая Росгвардия, получает тяжелое вооружение. Для того, чтобы, как говорится, в Москве и Санкт-Петербурге, дать бой до конца. А, соответственно, жителям нестоличных регионов следует готовиться вывешивать флаги Русского добровольческого корпуса из своих окон и заявлять таким образом о лояльности к нам».

