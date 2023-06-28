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Госдеп анонсировал новые меры против ЧВК «Вагнер»

Госдеп анонсировал новые меры против ЧВК «Вагнер»

Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены на этой неделе принять новые меры в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Об этом он сказал в ходе регулярного брифинга.

По словам Миллера, Вашингтон пристально следит за шагами «Вагнера», которые, по мнению американских властей, противоречат интересам стран, где ЧВК осуществляет свою деятельность.

«Мы продолжим принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности, мы объявим о новых мерах по привлечению «Вагнера» к ответственности в ближайшем будущем», — сказал глава пресс-службы Госдепа.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать объявления новых мер в отношении ЧВК на текущей неделе, Миллер ответил утвердительно. Он уточнил, что меры будут связаны с предшествующей деятельностью «Вагнера» в Африке.

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