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Столтенберг заявил, что НАТО не должна недооценивать Россию

Столтенберг заявил, что НАТО не должна недооценивать Россию

НАТО не должна недооценивать Россию после событий минувших выходных дней, Североатлантическому альянсу следует обеспечить Украине возможность занять как можно больше земли, чтобы усилить позицию Киева на будущих переговорах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с лидерами ряда государств – членов альянса в Гааге.

«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России <…>. Однако мы не должны недооценивать Россию», – сказал он. Столтенберг подчеркнул, что НАТО должна оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах».

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО должна всесторонне усилить собственную оборону и сдерживание, поэтому на саммите в Вильнюсе лидеры примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге альянса, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он отметил, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов государств НАТО, а не целевого показателя.

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