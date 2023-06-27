Пентагон объявил о предоставлении нового пакета оборонной помощи Украине на $500 млн

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Власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Согласно информации ведомства, в него войдут 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров (БТР) Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger.

Кроме того, в списке указаны дополнительные боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, реактивной системы залпового огня HIMARS и прочие боеприпасы, артснаряды и запчасти.