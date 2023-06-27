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Лукашенко: «Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность»

Лукашенко: "Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя мятеж ЧВК «Вагнер» заявил, им были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность»

«Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоёванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землёй», – сказал президент Беларуси.

Он также добавил, что не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин.

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно», – добавил он.

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