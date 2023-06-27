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Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг ЧВК «Вагнер»

Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг ЧВК "Вагнер"

Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 23 июня разослал сотрудникам американского внешнеполитического ведомства по всему миру срочную телеграмму, запрещающую комментировать попытку мятежа ЧВК «Вагнер» в России.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, Блинкен запретил всем сотрудникам Госдепартамента говорить о мятеже и обсуждать с кем-либо обстановку в России. Если же чиновников спрашивали о происходящем в РФ представители иностранных правительств, они должны были говорить лишь, что США следят за ситуацией. В письме также отмечалось, что за ходом событий наблюдают непосредственно Блинкен и его ближайшее окружение среди сотрудников.

Один из получивших послание госсекретаря сказал изданию, его адресаты предположили, что таким образом Вашингтон хотел гарантировать, что ни один американский дипломат не скажет ничего, что могло бы создать впечатление причастности США к кризису в России.

По мнению другого собеседника портала из Госдепартамента, Блинкен хотел, чтобы американские чиновники дождались более подробной картины происходящего, прежде чем комментировать ее.

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