Завтра в США стартует встреча глав МИД Азербайджана и Армении

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Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне продлятся до 29 июня, сообщил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Встреча стартует завтра.

На днях в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что в Штатах «с нетерпением ожидают проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают вести мирный диалог в регионе Южного Кавказа. Как мы уже говорили ранее, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов. Мы считаем, что соглашение находится в пределах досягаемости».

Напомним, что предыдущий раунд переговоров министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена прошел в Вашингтоне в начале мая и продлился четыре дня. Следующая встреча должна была состояться в начале июня, однако была отложена.