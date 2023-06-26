Обращение Путина к народу: Мы позволим уйти наемникам в Беларусь (видео)

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«Была проявлена высочайшая консолидация общества. Вооруженный мятеж все равно был бы подавлен, организаторы мятежа все понимали. Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ, толкнули его на братоубийство. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, они просчитались», – сказал президент России.

Шаги, направленные на избежание кровопролития, предпринимались по прямому указанию президента с самого начала событий 24 июня, заявил глава российского государства Владимир Путин в своем телеобращении.

«Для этого потребовалось и время, в том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, [дать] понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и [дать понять,] к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», – отметил Путин

По его словам, большинство бойцов группы «Вагнер» патриоты, им дали шанс понять свою ошибку.

Он подтвердил, что позволит уйти наемникам, которые не захотят сотрудничать с Минобороны, в Беларусь.

22:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня вечером Владимир Путин сделает ряд важных заявлений, сообщают российские СМИ.

Заявления Путина «без преувеличения определят судьбу России», заявил Песков.