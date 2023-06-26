CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Главное Мир

Пригожин под следствием по делу о вооруженном мятеже

Пригожин под следствием по делу о вооруженном мятеже

Уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователями следственного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Беларуси Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

25 июня некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали о том, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина. Однако источник в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

 

Теги:
Из этой рубрики
Пригожин под следствием по делу о вооруженном мятеже
Мир

Пригожин под следствием по делу о вооруженном мятеже

2023/06/26, 12:00
Евросоюз планирует увеличить сумму военной помощи Украине
Мир

Евросоюз планирует увеличить сумму военной помощи Украине

2023/06/26, 11:47
Пригожин дал оценку событий 24 июня (видео)
Мир

Пригожин дал оценку событий 24 июня (видео)

2023/06/26, 10:50
В Москве и Подмосковье отменен режим контртеррористической операции
Мир

В Москве и Подмосковье отменен режим контртеррористической операции

2023/06/26, 10:38
Тренировка Марка Цукерберга перед боем с Илоном Маском (видео)
Мир

Тренировка Марка Цукерберга перед боем с Илоном Маском (видео)

2023/06/26, 10:01
Продюсер Пригожин решил сменить фамилию после мятежа ЧВК "Вагнер"
Мир

Продюсер Пригожин решил сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер»

2023/06/26, 09:56
CМИ озвучили имя нового министра обороны России
Мир

CМИ озвучили имя нового министра обороны России

2023/06/26, 09:37
Австралия выделит Украине еще 73,4 млн долларов военной помощи
Мир

Австралия выделит Украине еще 73,4 млн долларов военной помощи

2023/06/26, 09:23
Япония вместе с G7 выработает подход к ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер»
Мир

Япония вместе с G7 выработает подход к ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер»

2023/06/26, 09:12