Пригожин под следствием по делу о вооруженном мятеже

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Уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователями следственного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Беларуси Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

25 июня некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали о том, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина. Однако источник в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.