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Евросоюз планирует увеличить сумму военной помощи Украине

Евросоюз планирует увеличить сумму военной помощи Украине

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что совет Евросоюза по иностранным делам 26 июня планирует утвердить расширение европейской военной помощи Украине. Об этом Боррель сказал по прибытии на встречу глав МИД сообщества, передает ТАСС.

«Совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине — дополнительные €3,5 млрд», — сказал он.

Кроме того, Боррель указал, что «сегодня как никогда важно расширять» помощь Киеву, поскольку, по его мнению, то, что произошло в эти выходные в России, разрушает власть РФ и влияет на ее политическую систему.

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