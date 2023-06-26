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Группа компаний Veyseloglu раздала праздничные подарки более 170 семьям

Группа компаний Veyseloglu раздала праздничные подарки более 170 семьям

Группа компаний позаботилась о 18 семьях шехидов, а в праздничные дни представителям уязвимых групп населения доставляются специальные пакеты помощи.

Группа Компаний Veyseloglu продолжила свою благотворительную деятельность накануне Курбан-байрам.

Группа Компаний вручила праздничные подарки более чем 170 семьям шехидов, ветеранов Карабаха и инвалидов, а также малообеспеченным семьям по случаю Курбан-байрам.

Следует отметить, что Группа Компаний Veyseloglu позаботилась о семьях 13 сотрудников, погибших за освобождение наших земель во 2-й Карабахской войне. Кроме того, оказывается поддержка семьям 4 шехидов, из которых 3 погибли в боях на Товузском направлении.

Группа Компаний ежемесячно оказывает материальную помощь 27 бойцам-ветеранам, участвовавшим в 1-й Карабахской войне, а более 170 семьям шехидов, ветеранов Карабаха и инвалидов в праздничные дни в течение года доставляются специальные пакеты помощи.

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