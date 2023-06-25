В прошлом году SOCAR выплатил 1,5 млрд. манатов подоходного налога, 200 млн. манатов дивидендов

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В 2022-м году SOCAR выплатил государству в качестве дивидендов 200 млн. манатов, сообщает АПА со ссылкой на финансовый отчет SOCAR.

В прошлом году компания выплатила в качестве подоходного налога 1 млрд. 439 млн. манатов.

Отметим, что в соответствии с решениями правительства от SOCAR требуется периодически осуществлять прямые инвестиции или финансировать строительные и ремонтные работы (включая передачу активов), осуществляемые для правительства. Объем средств, перечисленных непосредственно правительству в течение 2022 года, составил 527 млн. манатов (31 декабря 2021 года – 665 млн. манатов) и эти средства в основном были направлены на ремонт, строительство и реконструкцию транспортной, образовательной и медицинской инфраструктуры в Азербайджане.