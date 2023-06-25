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NYT: Чиновники США по нацбезопасности еще в среду располагали сведениями о планах Пригожина

NYT: Чиновники США по нацбезопасности еще в среду располагали сведениями о планах Пригожина

Высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности еще в среду располагали данными о том, что Евгений Пригожин готовился предпринять военные действия против чиновников российской минобороны, сообщает New York Times.

В публикации говорится, что хотя точно неизвестно, когда США впервые узнали о планах Пригожина, но в среду сотрудники разведки провели брифинги с представителями администрации президента и оборонного ведомства США. А в четверг, по мере поступления дополнительных подтверждений, сотрудники разведки проинформировали об этом небольшую группу руководителей Конгресса, рассказали NYT чиновники, знакомые с ходом этих бесед.

По их словам, разведслужбы не знают, каковы будут результаты военных действий Пригожина, но их беспокоит, как это может повлиять на контроль над российским арсеналом ядерного оружия. Президент США Джо Байден в октябре прошлого года говорил об опасности, которую может представлять Владимир Путин, если он почувствует себя загнанным в угол, напоминает издание.

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