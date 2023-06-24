СМИ: США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер»

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Соединенные Штаты намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне ситуации в России.

Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, американская администрация опасается, что, введя новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», она может «занять сторону» российского руководства. «Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этой [ситуации]», – цитирует WSJ слова источника.

По утверждению газеты, Госдепартамент планировал 27 июня ввести очередные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за ее действий в Африке.