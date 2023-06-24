Лавров заявил о контроле России над ядерным оружием в Беларуси

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием (ТЯО), которое разместят в Беларуси, сообщает РИА Новости.

«Ни Минск, ни Москва никоим образом не нарушают ни одно международное обязательство, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника. Это в полной мере обеспечивает выполнение упомянутых мной обязательств», — заявил Лавров.