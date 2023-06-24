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Абдоллахиян раскритиковал любое иностранное вмешательство во внутренние дела стран

Абдоллахиян раскритиковал любое иностранное вмешательство во внутренние дела стран

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подверг критике любое иностранное вмешательство во внутренние дела стран.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

«В этом телефонном разговоре министр иностранных дел нашей страны, выступая в поддержку верховенства закона во всех странах, включая соседнюю и дружественную страну Россию, и критикуя любое иностранное вмешательство во внутренние дела стран, расценил ситуацию в России как сугубо внутренний вопрос», – говорится в сообщении.

Абдоллахиян также выразил уверенность в том, что «правительство и сама Россия пройдет этот этап».

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