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Блинкен обсудил с коллегами по G7 и Борелем ситуацию в России

Блинкен обсудил с коллегами по G7 и Борелем ситуацию в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран Группы семи и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Борелем ситуацию в России, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил в распространенном письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам переговоров.

«Госсекретарь Блинкен провел сегодня [телефонные] переговоры с министрами иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности с целью обсудить текущую ситуацию в России», – отметил дипломат.

По его словам, «Соединенные Штаты будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации.

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