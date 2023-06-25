Когда история заменяется пропагандой – наш ответ Бартломею Кршыштану

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Статья Бартломея Кршыштана «Alijew umacnia władzę. Militaryzm i nacjonalizm pomagają budować reżim» представляет собой фальшивую попытку отражения якобы «нейтрального» взгляда на завершающийся армяно-азербайджанский конфликт. Фальшивую — потому что автор старается позиционировать себя будто бы «беспристрастным» и «сторонним» наблюдателeм и «исследователeм», не являясь таковым в действительности. Впрочем, об этом — в конце.

Статья зиждется на нескольких столпах: дескать, в азербайджанском обществе царят «милитаризм», «национализм» и «культ личности». А в качестве инструментов незаметного психологического воздействия на аудиторию выбраны такие ключевые слова (с функцией «25-го кадра»), как «авторитаризм», «режим», «ирредентизм», «пантюркизм» (примечательно, что последнее слово применяется автором не в культурно-историческом контексте, а сознательно в негативном смысле, и преподносится читателям как что-то «страшное», в то время как это всего лишь тюркская версия тех же панамериканизма, франкофонии, панславянизма, панарабизма, не носящих в себе политического идеологического подтекста).

Да, культ доблестной армии и воина-освободителя (то, что автор называет «милитаризмом») и национальная гордость за восстановленную справедливость и Великую Победу (то, что он называет «национализмом») в азербайджанском обществе заслуженно силён. Одно и то же лицо можно назвать как «партизаном», так и «террористом», армию можно назвать как «захватнической», так и «освободительницей», власть можно назвать как «правительством», так и «режимом», вторжение в Афганистан можно назвать как «агрессией», так и «интернациональным долгом по просьбам трудящихся», сецессию можно назвать как «сепаратизмом», так и «самоопределением». Или же взять сегодняшний пример из Украины — «агрессия» vs. «СВО». Всё зависит от стороны, с которой ведется наблюдение, точно так же, как и стакан можно назвать одинаково как «полупустым», там и «наполовину наполненным». Переместись автор с той стороны в эту, тон его статьи поменяется. В этом смысле, его статья, разумеется, относится к сфере банальной пропаганды, нежели содержащей хоть какие-то намёки на академичность. То же самое касается и «культа личности». В любом обществе существуют знаковые фигуры, такие как Джордж Вашингтон, генерал де Голль, маршал Пилсудский, Кароль Юзеф Войтыла, Кошут Лайош, Джавахарлал Неру и многие другие, кому благодарными гражданами возведены памятники и чьими именами названы проспекты и площади. Для кого-то (как, например, для Бартломея Кршыштана) это «культ личности», а для кого-то — всенародная любовь, которая никому не насаждается.

«Милитаризм» и «национализм» (или, с противоположного ракурса, гордость за победу и патриотизм), на которых, как на колоннах, основывает свою статью г-н Кршыштан, не упали, как говорится, «с неба». Они стали следствием, то есть, порождением той исторической и правовой (с точки зрения Устава ООН и Хельсинкского Заключительного Акта 1975 года) несправедливости, которую принесла с собой оккупация Арменией Карабахского региона Азербайджана, сопровождаемaя этнической чисткой и изгнанием азербайджанцев с территории не только самой Армении, но и также Карабаха и прилегающих районов, тягчайшими военными преступлениями, актом геноцида в азербайджанском городе Ходжалы, демонтажом оккупантами сотен азербайджанских населенных пунктов, уничтожением памятников азербайджанской культуры, превращением мечетей в свинарники и эксгумацией покойников с целью снятия с останков золотых коронок. Сознательное игнорирование автором причинно-следственной связи вкупе с использованем им ключевых слов «психологического воздействия» не оставляют в нем ничего, что можно было бы записать в счет его беспристрастности.

Кстати, о его «нейтральности». Вышедшую два года назад монографию «Pamięć, polityczność, władza» (см.:https://monografie.fnp.org.pl/monografie/images/Files/rufzlkihv5oqtngP9xp6OKANYBVLMTUw.pdf) он посвятил… «Mojej Mamie, za to, że dzięki niej jestem, gdzie jestem. Mojemu Dziadkowi, za ormiańskie rodzinne opowieści.» Как говорится, ларчик-то открывался просто. Вряд ли эти армянские семейные истории включали в себя отраженный в тоннах исторических источников факт того, что город Ир-Реван, который затем стал столицей Армении, был построен по приказу кызылбашского (этнического азербайджанского тюрка) шаха Исмаила Сефеви — тот факт, о котором совершенно справедливо отмечал президент Ильхам Алиев и к чему с иронией подходит Кршыштан. И вряд ли они моли включать другой факт — о том, что в ранне-средневековый период Карабах действительно входил в состав Кавказской Албании и никакой «Армении» никогда — вплоть до заключения Туркменчайского договора 1828 года и начала массового переселения армян в Южный Кавказ — в этих краях не было. Историческая наука, г-н Кршыштан, это не то, что написано в Википедии, и уж точно не дедушкины рассказы. Это точная наука, основанная на беспристрастном и честном исследовании во имя реконструкции исторического прошлого, а не пропаганды политических нарративов.

И в заключении еще раз о «культе личности». На исторической родине армянских предков Бартломея Кршыштана в центре столицы (того самого некогда тюркского Ир-Ревана) в наши дни возвышается 6-метровый памятник культовой для армян фигуры — палача тысяч мирных азербайджанских крестьян в Зангезуре в 1920-х гг. и затем основателя Армянского Легиона в составе вермахта, одного из фаворитов Адольфа Гитлера Гарегина Нжде, чьим именем названы также станция метро, площади и проспекты, а созданная им идеология «цехакронизм», основанная на расовом превосходстве, доминирует в армянском обществе не без поощрения со стороны правительства этой страны. И еще одна персона, именем которого названо много чего в Армении и которому также возведены памятники по всей стране — генерал Дро — также водил дружбу с фюрером и воевал в составе того самого Легиона. На радость того самого Гитлера, который вместе со Сталиным делил Польшу. И это тоже из области «культа личности», которую Вы обошли вниманием.

Зухраб Дадашов