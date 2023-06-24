Разведка Великобритании: ЧВК Вагнера «почти наверняка» собирается дойти до Москвы

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Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства.

По данным британских военных, ЧВК Вагнера выдвинулась из Украины и пересекла границу с Россией как минимум в двух местах. В Ростове-на-Дону наемникам удалось взять под контроль ключевые объекты, включая штаб Южного военного округа.

Также в сводке Минобороны Великобритании говорится, что силы ЧВК Вагнера уже находится на территории Воронежской области, откуда наемники, почти наверняка, направятся к Москве.

Ведомство отмечает, что российские военные и другие силовые ведомства практически не оказывают сопротивления ЧВК.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время», — заключили в Минобороны Великобритании.