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В Украине внесли китайскую компанию Geely в список спонсоров войны

В Украине внесли китайскую компанию Geely в список спонсоров войны

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в своем телеграм-канале, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных «спонсоров войны» из-за отказа компании уйти с российского рынка.

«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., владеющую несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility», – заявили в ведомстве.

Как утверждает агентство, основанием для внесения в перечень стало то, что компания продолжает представлять и продавать новые модели своих автомобилей в России.

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