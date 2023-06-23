Глава ЦБ Турции назвала приоритетом стабильность цен в стране

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Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан отметила, что приоритетом работы финансового блока является ценовая стабильность.

Об этом она сказала после переговоров с руководством банков и Ассоциацией банков Турции, передает ТАСС.

«Мы провели продуктивные переговоры. [Банки] высказали нам свои просьбы в рамках запущенного процесса упрощения макропруденциального регулирования. Все наши экономические подразделения засучили рукава и работают в направлении снижения инфляции. Эту задачу определило правительство. Стабильность цен очень важна для общей финансовой стабильности, и мы будем бороться с инфляцией для этого», – сказала она. Заявление Эркан транслировали местные телеканалы.

Глава правления Ассоциации банков Турции Алпарслан Чакар в свою очередь отметил, что для финансовых учреждений важно, чтобы было «больше инвестиций и росла занятость» .

«Мы с председателем ЦБ говорили о мировой экономике, экономике нашей страны, банковском секторе. Нам важно, чтобы макроэкономическое регулирование происходило максимально рационально. Встреча прошла в конструктивной обстановке. Уверен, вместе мы добьемся лучших результатов», – сказал он.