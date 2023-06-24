Фарид Шаифев: Подход американцев совершенно иной, и нас устраивает

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Вчера ПАСЕ приняла антиазербайджанскую резолюцию по лачинской дороге. При этом поправки и предложения азербайджанской стороны парламентской ассамблеей были отклонены. Однако, по мнению председателя Центра международного анализа Фарида Шафиева, в указанной резолюции есть много серьезных упущений. Об этом он заявил в интервью Minval.az.

– В самой резолюции ПАСЕ есть много серьезных упущений. Первое – это то, что резолюция не отображает реальности – на лачинской дороге установлен ППП, но армяне по ней свободно передвигаются. Армяне сами наложили на себя самоизоляцию и пытаются предотвратить передвижение армян через ППП. А «блокады» фактически нет, есть пропускной пункт, через который армяне проходят – это первый недостаток резолюции.

Второе, они не учитывают факта, что это азербайджанская территория, наша юрисдикция и мы устанавливаем пропускной пункт в соответствии с международным правом. Они даже не удосужились отметить это. ПАСЕ могла призвать Азербайджан облегчить условия, но здесь, полностью отрицается право действовать на суверенной территории в рамках национального и международного законодательства. У всех стран-членов Совета Европы есть и таможенные пункты, и пограничные пункты.

Третье, они пытаются ссылаться на Трехстороннее заявление (на обязательства Азербайджана предоставить свободное передвижение), но забывают, что в том же документе у Азербайджана есть обязательство по предоставлению безопасности. А причина установки ППП на лачинской дороге заключается в том, что дорога использовалась не в гуманитарных целях, а в военных. Три важных момента, которые упущены в этой резолюции. Поэтому Азербайджан считает резолюцию предвзятой.

– На что влияет резолюция ПАСЕ?

– Это – политическое заявление. Установка ППП на лачинской дороге изменила динамику вопроса. Мы контролируем все. Как сказал президент, «проекту «Миацум» пришел конец». Поэтому сейчас армяне пытаются через третьи государства и международные платформы оказать давление на Азербайджан. А фактически вопрос Карабаха закрыт установкой ППП.

Да, Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, но теперь Армения будет действовать через международное сообщество: привлекать ПАСЕ, обращаться в международные суды, будут и другие заявления. Я предполагаю, что они попытаются оказать давление на Азербайджан и через ОБСЕ, и через ООН. В таком формате Азербайджан не будет сотрудничать с ПАСЕ. Если бы тон резолюции был другим, в этом случае мы, может быть, и пригласили бы их. Но надо сказать, что ПАСЕ не всегда предвзято относилась к нам: вспомните резолюцию 14-16 от 2005 года, в которой подтверждался факт оккупации территории Азербайджана.

Тут есть объективные и субъективные причины. Европейские страны всегда поддерживали армян, после войны поддержка усилилась.

– Скоро должна состояться встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Мы видим, как основная часть переговоров сместилась с московской площадки на вашингтонскую. С чем это связано? Растет геополитическая роль США в регионе?

– Дело в том, что российский подход был в пользу замораживания вопроса, они хотели отложить карабахский вопрос в долгий ящик. Подход американцев же совершенно иной, и нас устраивает, поэтому мы работаем на брюссельской и вашингтонской площадках. Но брюссельскую площадку портит Франция, да и Германия тоже. Я не считаю Германию беспристрастной, она даже больше, чем Франция занимает антиазербайджанскую позицию. Пока что Вашингтон подходит более конструктивно.

Следует добавить, что обсуждаемый документ основан на пяти принципах, выдвинутых Азербайджаном. Главное, чтобы документ был подписан, а Армения, как известно, пытается внести туда пункты об армянах Карабаха, на что Азербайджан никогда не пойдет. Успех переговоров зависит от отказа армян от территориальных претензий к Азербайджану, но через международное сообщество.

Азербайджан не пойдет ни на какие территориальные уступки.

Ниджат Гаджиев