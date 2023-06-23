«Бакметрополитен» изменяет график работы в связи с праздниками

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В связи с тем, что 24-25 июня объявлены рабочими днями, движение поездов в Бакинском метрополитене в указанные даты будет регулироваться по обычному графику рабочего дня. Движение поездов в направлении «28 Мая» – «Ази Асланов» с 07:00 до 21:00 будет регулироваться с интервалом в 2,5 минуты. Поскольку на станции «28 Мая» красная и зеленая линии пересекаются и соединяются, интервал в направлении станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» будет увеличен вдвое.

Об этом говорится в заявлении «Бакметрополитена».

Пассажирам, движущимся в направлении «Бакмил», доводится до сведения, что с учетом сказанного, 24 и 25 июня будет действовать график рабочих дней.

Соответствующим постановлением Кабинета министров 26 июня – 3 июля в нашей стране объявлены нерабочими днями. Поэтому в указанный период движение поездов в Бакинском метрополитене будет регулироваться по графику нерабочих дней. Поезда будут курсировать в районе «28 Мая» – «Ази Асланов» с 07:00 до 21:00 с интервалом в 3 минуты. После станции «28 Мая» интервал в направлении станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» будет увеличен в два раза.

Пассажиров просят учитывать движение поездов в направлении «Бакмил» и наоборот в соответствии с графиком нерабочих дней. С расписанием движения можно ознакомиться на официальном сайте метрополитена в соответствующем разделе (http://metro.gov.az/az/page/muddealar/depo-qatarlarinin-hereket-cedveli).

В целях регулирования пассажиропотока резервные поезда будут спроектированы в соответствии с характеристиками как будних, так и нерабочих дней и при необходимости будут выпущены на линию.

В рабочие и праздничные дни интервалы движения поездов на «фиолетовой» линии и в районе «Хатаи» – «Джафар Джаббарлы» останутся без изменений.