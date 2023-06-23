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Алиев: Создание ППП «Лачин» – показатель нашей очень сильной политической воли

Алиев: Создание ППП "Лачин" - показатель нашей очень сильной политической воли

Создание два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в лачинском направлении, является показателем нашей очень сильной политической воли. Об этом сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны, сообщает «Азертадж».

«Если проанализировать события последних двух с половиной лет, то каждый сможет увидеть, что за каждым нашим шагом стояла сильная политическая воля, стояла сила, стояла логика, стояло международное право, и каждый следующий шаг был логическим продолжением предыдущего», – отметил глава государства.

Президент отметил, что в отличие от Армении, мы не разрушали их города ракетами «Искандер», «Точка» и «Эльбрус».

«Азербайджанская армия обладает высокими моральными качествами. Поэтому те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало. Мы требуем не мести, а справедливости. Мы требуем, чтобы соблюдалась справедливость. Мы требуем, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела. Мы требуем, чтобы все страны уважали нашу территориальную целостность не на словах, а на деле, тогда и мы будем с уважением относиться к их территориальной целостности», – добавил он.

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