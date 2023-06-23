Курс доллара в Турции превысил 25 лир

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После того, как 22 июня Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, курс лиры продолжил резкое падение.

Курс доллар/турецкая лира на биржах 23 июня побил рекорд и поднялся до уровня 25,48. Курс евро / турецкая лира тестировал уровень 27,88. Другими словами, TL потерял 7,8% стоимости по отношению к доллару за один день. А за последний месяц лира упала на 22%.

Центральный банк Турции установил сегодняшний курс доллара 23.62 TL на покупку и 23.66 TL на продажу.

Согласно курсу, объявленному Центральным банком Азербайджана 23 июня, 1 TL торгуется за 0,0672 маната.