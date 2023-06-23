Байден считает, что его слова о Си Цзиньпине не мешают нормализации отношений США и Китая

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Президент США Джо Байден полагает, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подрывают попытки нормализовать американо-китайские отношения. Американский лидер ранее причислил Си Цзиньпина к категории диктаторов.

В четверг на совместной с премьером Индии Нарендрой Моди пресс-конференции в Белом доме президента США спросили, считает ли он, что его высказывания подрывают или осложняют процесс нормализации двусторонних отношений. «Ответ на [этот вопрос] – нет», – сказал руководитель вашингтонской администрации.

«Я рассчитываю встретиться с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это [высказывание о нем] имело какие-либо реальные последствия», – считает Байден.