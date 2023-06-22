Лукашенко призвал не относиться к Беларуси как к банановой республике

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Совета министров заявил, что инвесторы не должны относиться к его стране как к банановой республике. Его слова опубликованы на сайте главы государства.

«Сюда нужно приходить не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую, и работать надо прежде всего со своими инвесторами», — сказал он.

Лукашенко подверг критике практику, когда инвесторы платят местным рабочим «копейки», а всю прибыль выводят за границу. Белорусский лидер подчеркнул, что нельзя приехать в страну «и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно».

Лукашенко отметил, что такие проекты Беларуси не нужны. Он указал, что основа любого бизнеса должна состоять из социальной ответственности, поэтому властям следует работать с иностранными инвесторами.

Лукашенко признал, что сегодня не стоит ожидать большого количества инвесторов из западных стран, однако подчеркнул, что нужно привлекать инвесторов из стран Азии и Африки.