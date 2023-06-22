В ПАСЕ приняли резолюцию по Лачинской дороге |
Провокация в Гедабеке: российский след подтверждается — расследование Minval.az |
СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы |
Как HIMARS громит россиян на Бахмутском направлении (видео) |
Шойгу анонсировал сформирование резервной армия России в концу июня |
Глава МИД Великобритании Клеверли благодарит Азербайджан |
Зеленский выступил с экстренным обращением (видео) |
В Сеюдлю находится специальная комиссия по расследованию столкновений между жителями и полицией |
ISW: ВСУ успешно создали условия для главного удара контрнаступления |
Главное Мир

Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности Грузии Гиви Туманишвили и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглы подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата грузинского Совбеза.

«Целью меморандума является углубление дружественных отношений и сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Меморандум подразумевает развитие сотрудничества в вопросах национальной и международной безопасности; проведение консультаций по вопросам безопасности и обмен взглядами на разных уровнях», – говорится в сообщении.

Документ также предполагает проведение совместных семинаров, экспертных встреч, обмен опытом, добавили в аппарате грузинского Совбеза.

Теги:
Из этой рубрики
Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа (обновлено)
Мир

Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа (обновлено)

2023/06/22, 23:26
Байден перепутал гимн США с гимном Индии
Мир

Байден перепутал гимн США с гимном Индии

2023/06/22, 23:18
Индия заявила о готовности внести вклад в восстановление мира в Украине
Мир

Индия заявила о готовности внести вклад в восстановление мира в Украине

2023/06/22, 22:31
Лукашенко призвал не относиться к Беларуси как к банановой республике
Мир

Лукашенко призвал не относиться к Беларуси как к банановой республике

2023/06/22, 22:09
Зеленский уволил посла Украины в Беларуси
Мир

Зеленский уволил посла Украины в Беларуси

2023/06/22, 21:55
Россия разыскивает судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Мир

Россия разыскивает судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

2023/06/22, 21:30
Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
Мир

Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

2023/06/22, 21:02
Кадырову подарили макет пулемета, изготовленный из снарядов ВСУ
Мир

Кадырову подарили макет пулемета, изготовленный из снарядов ВСУ

2023/06/22, 19:36
Муратов прокомментировал инцидент на медиафоруме DW
Мир

Муратов прокомментировал инцидент на медиафоруме DW

2023/06/22, 17:37