Провокация в Гедабеке: российский след подтверждается — расследование Minval.az

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Ситуация в селе Сейюдлю Гедабекского района нормализуется. Решением премьер-министра Азербайджана создана комиссия, которая разберется с соблюдением стандартов и правил, в том числе экологических, при добыче золота. Взяты пробы воды воздуха. Одновременно свое расследование ведет комиссия МВД.

А тем временем становятся известны все новые — и шокирующие — сведения о закулисье событий в Гедабеке. К которым, как оказалось, имеет самое прямое отношение все та же связанная с Россией «пятая колонна». И есть серьезные, убедительные и неопровержимые доказательства, что события в Гедабеке были планомерно и умело подогреты и раздуты иностранными спецслужбами, которые беззастенчиво манипулировали сельчанами.

В общем-то, понятно, почему у хозяев и дирижеров этой «пятой колонны» так, пардон, «подгорает». Слишком уж много пинков и шлепков получено на азербайджанском треке. Азербайджан не оставил камня на камне о проекта «Рубен Варданян»: десантированный из Москвы «госминистр» вынужден был подать в отставку. Установленный в Лачине ППП положил конец незаконной эксплуатации золотых месторождений в зоне временного размещения РМК. Да и сам по себе погранично-пропускной пункт оказался для многих той еще пилюлей: Азербайджан полностью контролирует свои границы. Наша страна создала условия для диалога с армянами Карабаха и их реинтеграции в азербайджанское общество. Созданы условия и для подписания мирного договора — на следующей неделе запланирован очередной раунд переговоров в США. И можно проследить, у кого это вызывает нервозную реакцию. Наконец, Азербайджан принял участие в состоявшейся накануне в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины и пообещал новую гуманитарную помощь для Украины.

Все это понятным образом нервирует Москву. Где и решили устроить очередную грязную провокацию и убить одним ударом нескольких зайцев — и создать в Азербайджане искусственное противостояние, и просто, извините, подгадить.

А теперь — конкретика. Знакомьтесь: Афиг Аллахвердиев и Этибар Джабаров. Оба — граждане России. Накануне известных событий приехали в Гедабек. По официальной версии, на поминальную церемонию («яс»). В реальности… В реальности прибыли в деревн с солидной суммой денег.

Начали выискивать среди сельчан тех, кто пользуется авторитетом и еще активен в соцсетях. Затем создали WhatsApp-группу — с четырьмя сотнями участников. И начали действовать. Одним из первых в их поле зрения оказался Дадаш Ширинов, работавший водителем в золотодобывающей компании. Он постоянно находился на связи с Аллахвердиевым и Джаббаровым. Получал от них конкретные задания. Именно ему было поручено распространить в соцсетях, в том числе Тик-Токе, видеозаписи акции протеста. Кроме того, на следующем этапе провокации — а он планировался — именно Дадаш Ширинов должен был привлечь к акции работников компании и призвать их к забастовке.

А в созданной WhatsApp-группе Аллахвердиев вовсю убеждал жителей Сейюдлю, будто бы в селе наличествует «экологическая проблема», «добыча на месторождении не соответствует стандартам», «озеро открыто сверху», «есть утечка», «озеро переполнено», «люди болеют: у них рак, легочные заболевания, болезни сосудов, одышка» — и советовал протестовать перед госорганами, раздавая соответствующие инструкции.

20 июня ситуацию наконец взвинтили до пика. Аллахвердиев открыто направляет сельчан, советует им вести себя максимально радикальным способом, «сжечь их как крысят», советует, куда перемещаться и куда двигаться… Участники акции протеста действовали именно по распоряжениям в WhatsApp-группе. До «коктейля Молотова» дело не дошло. Но камни в полицию бросали. В том числе и те самые сельские бабушки, которых потом так громки жалели многие в соцсетях. У многих вызвало подозрение, почему в первых рядах протестующих оказались именно бабушки и подростки.

Плюс ко всему такое озеро-полигон — априори опасный объект. Митинговать там нельзя. И то, что полиция встала кордоном между протестующими и водоемом, вполне понятно.

А вот то, что в полицию бросали камни — это уже не «гражданская позиция» и не «мирный протест». А если провокаторы умело подогревают толпу — уйти от столкновения не получится. Застраховаться от эксцессов — тем более.

Да, сельские бабушки мало похожи на профессиональных агентов влияния. Но провокаторы этими «няняшками» умело сманипулировали, пуская в ход и деньги, и ложь, и «пугаловки» на тему экологии.

Впрочем, справедливости ради, к акции привлекли и фигуры посерьезнее Аллахвердиева и его подручных. В подготовке акции «отметился» Салех Рустамов, бывший глава исполнительной власти Гедабекского района, член ПНФА, который некоторое время провел за решеткой, и его сын Сезгин.

Именно Рустамов, напомним, в свое время «прославился» тем, что собирал деньги для Али Керимова на московских базарах. А теперь Салех и Сезгин Рустамовы торжественно заверяли организаторов провокации, что окажут им необходимую поддержку. Салех Рустамов должен был ввести вопрос в повестку дня ПНФА, его сын Сезгин — вести агитацию среди молодежи.

А за координацию в Баку, по имеющимся сведениям, отвечал бывший депутат ММ Назим Мамедов, тоже один из членов российской «пятой колонны».

Это, напомним, тот самый Мамедов, который попал в парламент при поддержке бывшего министра налогов Фазиля Мамедова и с согласия Рамиза Мехтиева. А еще оказывал финансовую поддержку ПНФА.

Наконец, уже известно, что те самые одинаковые, изготовленные в типографии и явно не сельского производства плакаты, которые держали в руках протестующие и которые вызвали у многих обоснованные подозрения, были отпечатаны в одном из цехов Гянджи.

Известно и кое-что посерьезнее. Особенно активным протестующим банально платили деньги за активность, требовали от них провоцировать полицейских — скажем , при помощи площадной брани, выводить их из себя, чтобы получить вожделенную «жёсткую реакцию».

И тем более известно (и показательно), что в село Сейюдлю заранее прибыли корреспонденты «сливных бачков» вроде Meydan TV, Toplum TV и т.д., не говоря о разного рода «блогеры», «влоггеры» и прочие ютуберы. Именно они снимали происходящее с нескольких точек несколькими камерами. А потом старательно «расшерили», как полиция гоняет несчастных сельчан, но, разумеется, никоим образом не показав, как в полицейских летели камни.

И тем более ни слова не было сказано о том, что настоящая цель всего происходящего — это не позаботиться о сельчанах, а раздуть небольшой спор до вселенской проблемы и превратить рабочий вопрос в антигосударственную акцию. Да, сегодня благодаря четким и своевременным действиям властей ситуация разблокирована, установлены «рабочие контакты» с жителями села, а планы провокаторов пошли прахом.

Но это еще не значит, что им можно позволить уйти от ответственности.

Нурани, обозреватель