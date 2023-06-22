ВСУ нанесли удар по мосту в Крыму ракетами Storm Shadow (фото и видео)

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Украинская армия нанесла ракетный удар по мостам на дороге, ведущей через залив Сиваш в Крым ракетами Storm Shadow, объявил глава оккупационной администрации захваченной Россией части Херсонской области Владимир Сальдо.

Мосты, по его словам, повреждены.

«На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет […] Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту […] проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», — заявил Сальдо.