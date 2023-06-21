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В Санкт-Петербурге пассажира из Азербайджана задержали из-за зелени

В Санкт-Петербурге пассажира из Азербайджана задержали из-за зелени

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково сотрудники Россельхознадзора запретили к ввозу зелень из Азербайджана.

Пресечена попытка ввоза на территорию России зелени душистых трав, находящейся в багаже и ручной клади пассажира, прилетевшего из Азербайджана.

На территорию России не попали 5 килограммов свежего укропа, базилика, петрушки, мяты и эстрагона.

Собственнику груза пояснили, что в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов в растительной продукции, ввозимой из Республики Азербайджан в ручной клади и багаже пассажиров, с 13 апреля 2012 года действуют ограничения на ввоз подкарантинной продукции, следующей из страны данным образом.

Подкарантинная продукция по решению собственника подлежит уничтожению.

 

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