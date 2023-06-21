Турция рассматривает еще два проекта АЭС, ведет переговоры с Южной Кореей, РФ и Китаем

Турция обсуждает проект строительства второй АЭС страны с Южной Кореей и РФ, а третьей – с КНР.
Об этом сообщил начальник отдела Главного управления ядерной энергетики и международный проектов Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Салих Сары на открытии V Выставки и IX Саммита атомных электростанций в Стамбуле, передает Анадолу.
По его словам, вторую атомную электростанцию власти Турции планируют построить в провинции Синоп, а третью – в регионе Тракья.
В свою очередь, Антон Дедусенко, заместитель председателя Совета директоров АО «Аккую Нуклеар», рассказал о ходе реализации проекта первой атомной станции Турции в провинции Мерсин.
По его словам, до конца года планируется завершить строительство и монтаж на первом энергоблоке АЭС «Аккую», работы близятся к концу.
Дедусенко сказал, что российская сторона высоко ценит партнерство с Турцией и видит большой потенциал для развития этого партнерства.