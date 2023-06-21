Германия анонсировала передачу ракет для ЗРК «Patriot»

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Правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи, сообщает УНИАН.

Отмечено, что новый пакет включает боеприпасы для артиллерии, в частности, 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы (их количество не указывается), 2 тысячи обычных снарядов 155 мм, защитные и специальные средства (6 машин для охраны границы), средства логистики (2 бронированных тягача HX81 для тяжелых полуприцепов, прежде всего танков Leopard 2A7, с двумя полуприцепами).

Кроме того, анонсируется передача ракет для ЗРК «Patriot».