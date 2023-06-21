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Главное Мир

Германия анонсировала передачу ракет для ЗРК «Patriot»

Германия анонсировала передачу ракет для ЗРК «Patriot»

Правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи, сообщает УНИАН.

Отмечено, что новый пакет включает боеприпасы для артиллерии, в частности, 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы (их количество не указывается), 2 тысячи обычных снарядов 155 мм, защитные и специальные средства (6 машин для охраны границы), средства логистики (2 бронированных тягача HX81 для тяжелых полуприцепов, прежде всего танков Leopard 2A7, с двумя полуприцепами).

Кроме того, анонсируется передача ракет для ЗРК «Patriot».

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