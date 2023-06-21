Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду

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В скором времени на дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Он также указал на то, что Россия продолжит развивать ядерную триаду.

«[Это] является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», — отметил он.

По словам Путина, «уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».