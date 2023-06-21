Премьер распорядился направить в село Союдлю мониторинговую группу

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Распоряжением премьер-министра Али Асадова создана Комиссия для мониторинга и оценки ситуации, сложившейся в селе Союдлю Гядабейского района.

Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев.

В состав комиссии входят заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и глава исполнительной власти Гядабейского района. Комиссии поручено:

– провести мониторинг и оценку текущей ситуации на полигоне в селе Союдлю Гядабейского района;

– обеспечить рассмотрение обращений граждан в сфере охраны здоровья жителей и защиты окружающей среды;

– по итогам мониторинга и оценки подготовить и представить соответствующие предложения в Кабинет министров.