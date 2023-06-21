Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера» |
У Пашиняна сообщили, что достигли консенсуса с Баку по запуску ж/д линии Араздейен-Горадиз |
Зеленский: Контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы» |
Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева на свое предложение |
Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет |
Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд |
Коррупция на Олимпийских играх: полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета в Париже |
Так что же произошло в Гедабеке? |
МВД вновь об инциденте в селе Сеюдлю: Полицейский поддался эмоциям |
Главное Я - Молния

Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера»

Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера», комментируя слова президента РФ, который назвал Зеленского «позором еврейского народа».

«Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку», – сказал он в интервью ВВС.

Издание так описывает эту часть разговора: «Г-н Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда, и было ясно, что этот вопрос застал его врасплох. Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на вопрос».

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера»
Я - Молния

Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера»

2023/06/21, 15:15
У Пашиняна сообщили, что достигли консенсуса с Баку по запуску ж/д линии Араздейен-Горадиз
Важно

У Пашиняна сообщили, что достигли консенсуса с Баку по запуску ж/д линии Араздейен-Горадиз

2023/06/21, 15:10
Зеленский: Контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы»
Политика

Зеленский: Контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы»

2023/06/21, 14:55
Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева на свое предложение
Экономика

Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева на свое предложение

2023/06/21, 14:41
Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет
Общество

Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет

2023/06/21, 14:26
Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд
Мир

Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд

2023/06/21, 13:54
Коррупция на Олимпийских играх: полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета в Париже
Спорт

Коррупция на Олимпийских играх: полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета в Париже

2023/06/21, 12:36
Так что же произошло в Гедабеке?
Общество

Так что же произошло в Гедабеке?

2023/06/21, 12:33
МВД вновь об инциденте в селе Сеюдлю: Полицейский поддался эмоциям
Общество

МВД вновь об инциденте в селе Сеюдлю: Полицейский поддался эмоциям

2023/06/21, 12:02