Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера»

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера», комментируя слова президента РФ, который назвал Зеленского «позором еврейского народа».

«Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку», – сказал он в интервью ВВС.

Издание так описывает эту часть разговора: «Г-н Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда, и было ясно, что этот вопрос застал его врасплох. Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на вопрос».