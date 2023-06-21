Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд

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Вашингтон предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины, проводимой в Лондоне, сообщает Reuters.

Он добавил, что США собирается инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть. «Восстановление — это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, независимой страны, полностью интегрированной с Европой, подключенной к рынкам по всему миру», — сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул необходимость создания украинской армии, «достаточно сильной, чтобы защищать Украину в долгосрочной перспективе».