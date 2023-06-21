Байден назвал лидера Си Цзиньпина «диктатором»

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Президент США Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина «диктатором». Об этом пишет Reuters и отмечает, что произошло это на следующий день после визита госсекретаря Блинкена в Пекин.

«Это большой конфуз для диктаторов. Когда они не знают, что происходит. Это не должно было происходить там, где оно было. Это было сорвано с курса», — заявил Байден, вспоминая историю со сбитым над США китайским воздушным шаром.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что он там был», — сказал Байден во время мероприятия по сбору средств в Калифорнии.

Агентство отмечает, что китайская сторона на слова Байдена пока не отреагировала, но «они вряд ли будут хорошо восприняты в Пекине».