Так что же произошло в Гедабеке? |
Байден назвал лидера Си Цзиньпина «диктатором» |
Американские аналитики: Шойгу пытается избежать паники в России |
Лавров: Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию |
Токаев о войне в Украине и санкциях против России |
Восточный покер европейской игры |
Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки |
Шойгу запаниковал: Украина планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow |
В бакинском метро с сентября можно будет оплачивать проезд с помощью QR-кода |
Главное Мир

Байден назвал лидера Си Цзиньпина «диктатором»

Байден назвал лидера Си Цзиньпина "диктатором"

Президент США Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина «диктатором». Об этом пишет Reuters и отмечает, что произошло это на следующий день после визита госсекретаря Блинкена в Пекин.

«Это большой конфуз для диктаторов. Когда они не знают, что происходит. Это не должно было происходить там, где оно было. Это было сорвано с курса», — заявил Байден, вспоминая историю со сбитым над США китайским воздушным шаром.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что он там был», — сказал Байден во время мероприятия по сбору средств в Калифорнии.

Агентство отмечает, что китайская сторона на слова Байдена пока не отреагировала, но «они вряд ли будут хорошо восприняты в Пекине».

Теги:
Из этой рубрики
В Беларуси стартовали военные учения
Мир

В Беларуси стартовали военные учения

2023/06/21, 10:42
Байден назвал лидера Си Цзиньпина "диктатором"
Мир

Байден назвал лидера Си Цзиньпина «диктатором»

2023/06/21, 09:40
Американские аналитики: Шойгу пытается избежать паники в России
Мир

Американские аналитики: Шойгу пытается избежать паники в России

2023/06/21, 09:12
Друзья Путина Ротенберги купили для его дочери дом в Альпах
Мир

Друзья Путина Ротенберги купили для его дочери дом в Альпах

2023/06/21, 00:59
Полиция шведского Мальмё задержала Грету Тунберг
Мир

Полиция шведского Мальмё задержала Грету Тунберг

2023/06/21, 00:47
Пентагон о гибели украинцев при контрнаступлении: характерная часть конфликта
Мир

Пентагон о гибели украинцев при контрнаступлении: характерная часть конфликта

2023/06/21, 00:44
СМИ: Франция изменила свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО
Мир

СМИ: Франция изменила свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО

2023/06/21, 00:19
Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО
Мир

Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО

2023/06/20, 23:50
В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией
Мир

В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией

2023/06/20, 23:18