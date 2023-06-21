Байрамов и Докерти обсудили вопросы безопасности между Великобританией и Азербайджаном

Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами.
Об этом на своей странице в Twitter написал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
«Я имел удовольствие принимать у себя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, чтобы обсудить широту британо-азербайджанского партнерства во время нашего пятого стратегического диалога. Я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества в области безопасности, торговли и культуры», – отметил министр.