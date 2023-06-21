Байрамов и Докерти обсудили вопросы безопасности между Великобританией и Азербайджаном

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Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами.

Об этом на своей странице в Twitter написал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

«Я имел удовольствие принимать у себя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, чтобы обсудить широту британо-азербайджанского партнерства во время нашего пятого стратегического диалога. Я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества в области безопасности, торговли и культуры», – отметил министр.