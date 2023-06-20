Лавров: Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию

65 Просмотров

Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию между ними, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, и в том, что делают сейчас Соединенные Штаты, и в том, что делает Европейский союз, мы усматриваем больше не желание помочь договориться, а желание проникнуть в регион, желание потеснить законные интересы Российской Федерации и желание утвердить себя в качестве неких сил, которые будут здесь играть чуть ли не решающую роль», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

По его мнению, такие действия Запада отражают его стремление «к экспансии на регионы, которые находятся далеко от границ членов НАТО и членов Евросоюза, и это имеет мало общего с искренним желанием помочь стабилизировать обстановку».

«Наши партнеры и в Ереване, и в Баку, я надеюсь, это понимают. По крайней мере, мы откровенно обсуждаем с ними происходящее», – сказал Лавров.

«Мы не против того, чтобы другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве», – заверил он. При этом российский министр предупредил: «Главное, чтобы это посредничество преследовало цель обеспечения договоренностей, которые будут отражать баланс интересов армянского и азербайджанского народов, армянского и азербайджанского государств».

Министр отметил, что «достижение договоренностей возможно исключительно в рамках выполнения тех трехсторонних соглашений, которые были подписаны президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении».