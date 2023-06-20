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Главное Мир

Еврокомиссия предложила зарезервировать для Киева €50 млрд

Еврокомиссия предложила зарезервировать для Киева €50 млрд

Еврокомиссия предложила зарезервировать из фондов ЕС для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года.

Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает «РБК-Украина».

Она отметила, что до настоящего времени ЕС выделил Украине 30 млрд евро.

«На последующие 4 года мы предлагаем Украине финансовый резерв в 50 млрд евро, который охватит и гранты, и кредиты. Этот резерв позволит Украине регулировать нашу финансовую поддержку в соответствии с изменением ситуации», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

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