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Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки

Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола с 1 января 2024 года. Об этом сообщает ERR.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 – против.

Документ предусматривает изменение содержания института брака, известного из семейного права, таким образом, что в будущем в брак могут вступать два физических лица, достигших совершеннолетия, независимо от их пола.

Помимо брака, лица также имеют возможность заключить договор о совместном проживании в качестве альтернативы.

Теперь однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Однополые супруги могут усыновить ребенка одного из супругов с согласия второго биологического отца/матери. Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка прежде всего принадлежат его биологическим родителям.

После голосования во вторник Эстония станет второй после Словении страной Восточной Европы, где однополые пары могут заключать браки. Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

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Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки
Мир

Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки

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