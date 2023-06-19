Европарламентарии посетят Армению для оценки ситуации на границе с Азербайджаном

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Делегация подкомитета Европарламента по безопасности и обороне посетит Армению.

Как сообщается на сайте Европарламента, визит европейских парламентариев в Армению продлится с 19 по 22 июня.

Основной целью визита подкомитета Европейского парламента по безопасности и обороне является оценка ситуации в сфере безопасности в Армении, процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также деятельности гражданской миссии ЕС в Армении, которая начала свою деятельность в феврале.

Делегация встретится с министрами правительства Армении и представителями парламента Армении, а также послами государств-членов ЕС.

Делегацию возглавляет председатель комитета Натали Луазо.